Windsor – Avec le retour du beau temps et de la chaleur, la Ville de Windsor invitait ses citoyens au garage municipal pour la remise d’arbustes et de compost gratuitement. Sur ces deux photos apparait la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau; avec des collègues du conseil municipal regroupant Gaétan Graveline, Solange Richard, Daniel Pelletier, Ana Rosa Mariscal et un participant à l’activité. Une deuxième photo montre une citoyenne heureuse de ce qui sera un arbre d’ici peu d’années.