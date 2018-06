Objectif dépassé lors de la distribution de compost et d’arbres

Danville (CCP/GCA) - C’est le 19 mai que se déroulait cette toute première journée de distribution à Danville. L’événement fut sans contredit selon les organisateurs, un franc succès à refaire dans les années à venir, avec plus de 300 personnes y ayant assisté et n’ayant que d’excellents propos et commentaires sur le sujet.

Ainsi plus de 14 tonnes de compost ont été remises aux citoyens présents, permettant ainsi l’aménagement de meilleurs jardins pour la période estivale, de même que 430 arbres d’espèces variées afin de pouvoir améliorer l’aménagement paysagé des propriétés.

Cet événement se voulait un remerciement à l’endroit des citoyens, pour leur participation au système de collecte du compost implanté depuis mai 2017 à Danville, et dans le but de répondre à la demande gouvernementale aux villes, afin de ne plus enfouir les matières organiques d’ici 2020.