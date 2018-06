Édition 2018 de la collecte des RDD à l’Écocentre

Val-Saint-François (RC) – Des trois villes de la MRC du Val-Saint-François, c’était au tour de Windsor de participer à la journée de la collecte des RDD (résidus domestiques dangereux) qui se tenait à l’Écocentre régional le samedi 12 mai, de 9h à 15h. Les résidants de Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Windsor ont pu à la fois se débarrasser des produits toxiques et de ceux qui pourront être récupérés à travers les îlots de l’Écocentre.

Auparavant, l’accès à la collecte annuelle était réservé à la région de Valcourt en date du samedi 5 mai. Cependant, l’écocentre occasionnel pour la région de Valcourt permettra aux gens de Lawrenceville, Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Racine et Valcourt (ville et canton) de pouvoir s’assurer d’un accès selon les dates suivantes: 26 mai, 9 et 23 juin, 7 et 28 juillet, 18 août, 8 et 9 septembre et 20 octobre.

Quant à Richmond, la collecte se déroulera dans le stationnement de l’aréna (800, rue Gouin), de 9h à 15h.

Par ailleurs, l’Écocentre régional offre maintenant un nouveau projet de récupération de la mousse de polystyrène (styromousse) qui est identifiable par le chiffre6. Trois types de mousses de polystyrène seront acceptés et valorisés. Il suffira de bien les trier en trois classifications: isolation, alimentaire, et emballage.

Appuyé par BRP, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’aide aux entreprises de la MRC, CIAX et Usinatech, l’Écocentre a débuté son ouverture en date du 25 avril pour se terminer le 24 novembre prochain. Les heures d’ouverture sont les suivantes: dimanche, lundi, mardi fermé; mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h; le samedi, de 9h à 15h.