Colloque sur l’environnement et l’éducation en Estrie

Val-Saint-François –L’école secondaire de l’Odyssée à Valcourt tiendra son tout premier colloque sur l’environnement le vendredi 20 avril. Sous le thème Environnement et éducation : La formation des écocitoyens de demain, le colloque se veut une plateforme d’échanges et de partages qui favorisera la mise en œuvre de projets éducatifs porteurs pour former les écocitoyens de demain.

La programmation propose 14 ateliers variés, une visite des installations environnementales de l’école, des tables thématiques et une activité sociale. L’objectif de l’évènement est de susciter l’amélioration et la reprise des expériences concrètes vécues dans les écoles par d’autres établissements scolaires. Des solutions tangibles formulées lors des échanges favoriseront le succès et l’efficacité des projets de chacun.

« Ce colloque est le moment idéal de venir s’inspirer des meilleures idées et pratiques en éducation et en environnement, précise Julie Dubois, directrice de l’école secondaire de l’Odyssée. Cette occasion de réseautage permettra à chacun de choisir le pas de plus à accomplir dans sa communauté pour que son école soit un endroit sain où il fait bon de grandir. »

Bien reconnu pour ses réalisations environnementales, l’équipe du projet Carboneutre de l’Odyssée démontre une fois de plus son leadership en matière de développement durable en engageant un dialogue avec les acteurs de la communauté qui souhaitent mettre en place des projets écoresponsables.

« Nous avons un devoir moral de former les écocitoyens de demain, soutient Nicolas Busque, enseignant et instigateur du projet Carboneutre. Les éducateurs ont besoin de ressources et d’outils pour faire face aux nombreux défis occasionnés par les changements climatiques. C’est exactement ce que nous souhaitons leur offrir avec ce colloque. »

Tous les acteurs intéressés peuvent participer au colloque en s’inscrivant en ligne au www.carboneutre.csdessommets.qc.ca avant le 13 avril. Le prix du colloque est de 45 $ pour les ateliers et le lunch.

La tenue de l’évènement est possible grâce à l’implication des membres du personnel et de l’équipe du projet Carboneutre, de même qu’au soutien de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et de Valcourt 2030. « Par notre appui au projet, la Caisse Desjardins est heureuse de contribuer à faire connaître et à sensibiliser davantage les jeunes, le milieu éducatif et toute la population sur le projet Carboneutre, un projet à haute valeur coopérative, éducative et environnementale, souligne Joé Robert, directeur général de la Caisse du Val-Saint-François. Venez vivre cette expérience de sensibilisation écologique le 20 avril prochain! Contribuer à la formation des écocitoyens de demain, c’est un pas de plus vers un meilleur environnement. »

« Valcourt 2030 est fier d'appuyer le projet Carboneutre, qui permet depuis dix ans déjà de former des citoyens responsables et engagés envers le respect de leur environnement. Carboneutre est une source de fierté pour la communauté et contribue assurément au rayonnement du Grand Valcourt », mentionne Josée Bélanger, coordonnatrice chez Valcourt 2030.