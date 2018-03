Une collecte de verre dès l’ouverture de l’écocentre

Saint-François (RC) – Le regroupement Les AmiEs de la Terre invitent de nouveau les citoyens de la MRC du Val-Saint-François et des régions limitrophes à ramasser le maximum de verre durant les prochaines semaines, que ce soit les bouteilles de vin, les pots de condiments et les bouteilles non consignées d’ici la date du 25 avril.

Il est à préciser que l’annonce initiale faisant état de la présence de l’Opération Verre-Vert à l’occasion d’un rassemblement qui a cependant été annulé.

La collecte du verre demeure l’objectif premier jusqu’au mercredi 25 avril qui marque l’ouverture l’écocentre du Val-Saint-François, situé au rang 2 sud à Saint-François-Xavier-de-Brompton. À partir de ce moment, la population sera invitée à déposer le verre dans le contenant prévu à cet effet à l’écocentre.

« Ensemble, écrivons une page à l’histoire du verre au Québec et faisons le changement que nous souhaitons voir s’installer », d’affirmer Josée Cardin et Marylène Pronovost des AmiEs de la Terre du Val-Saint-François.