Gilles Lacroix démissionne de la Corporation de l’étang Burbank

Danville (GCA) – Bien présent et fort impliqué dans l’ensemble des paliers du développement et de la vie de l’étang depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, M Gilles Lacroix, vient de remettre sa démission à titre de président. Invoquant une démotivation face à des attentes et des objectifs qui ne pourront être atteint à moyen et long terme à ce moment-ci, celui-ci a préféré se retirer complètement de cette corporation qui voit au développement durable de ce milieu naturel protégé.

M Lacroix qui est un homme de rigueur reconnu d’abord dans son milieu, et dans bien d’autres endroits du Québec. Ceci au plan de ses travaux de recherches, et pour ses idées novatrices au plan des aménagements qu’il met en place. Il préfère plutôt quitter la présidence qu’il occupe depuis les 3 dernières années, sans toutefois fermer la porte à jamais, advenant un changement d’action et d’orientation.

Rappelons que depuis 2005-2006, un coup de barre majeur a été donné au niveau de ce milieu aquatique naturel, afin de le faire découvrir davantage à la population, et de le développer au plan touristique, un peu plus chaque année. Pensons ici au « Festival des oiseaux » qui revient depuis plusieurs années déjà à l’automne, et qui ne cesse de gagner en popularité, tout en espérant très fort, pouvoir réhabiliter l’étang à sa juste valeur, et pour l’immense potentiel que cela représente.