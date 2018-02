Des objectifs et des idées pour le comité de l’Environnement

Saint-François (RC) – Le comité de l’Environnement de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton entame sa cinquième année avec la volonté de poursuivre et d’accroître ses objectifs pour l’année2018. Deux membres du comité, la présidente Jennifer Vallières et son collègue, Alexandre Roy, étaient récemment à la salle du conseil municipal afin d’identifier les priorités et projets auxquels s’ajoutent de nouvelles idées.

«Un de nos buts est de pouvoir prendre des décisions et de les partager avec le maire et les conseillers au niveau de l’environnement. Nous tenons aussi à maintenir des liens avec d’autres villes et municipalités pour que les actions puissent se concrétiser», mentionne MmeVallières en tenant compte de nos acquis au fil des dernières années.

Parmi les activités du comité de l’Environnement, le mois de mai est une période fertile auprès des citoyens avec la journée de distribution d’arbustes et de compost à laquelle s’ajoute le blitz des RDD à l’écocentre de la MRC du Val-Saint-François. Les bacs de collectes sont aussi un aspect qui pourrait remettre l’escouade verte de l’avant pour rappeler les notions acquises sur le territoire du Val-Saint-François.

«Nous devons aussi maintenir nos efforts pour préserver notre environnement. Par exemple, le rang2 demeure encore un endroit où les déchets, les objets abandonnés et résidus domestiques sont jetés en bordure des fossés. C’est à nous d’installer des panneaux d’interdiction et surtout de sensibiliser la population. À l’inverse, la route blanche (écoroute d’hiver) absente d’abrasifs est une bonne réussite pour notre comité», constate M.Roy. De plus, des jeunes du Service d’animation estivale ont participé l’an dernier l’installation de nichoirs permettant à la plante d’asclépiade de trouver des chenilles de monarque.

À la recherche de nouveaux membres

L’année déjà en route permettra de poursuivre les activités. Pour l’instant, le comité de l’Environnement est composé de la présidente Jennifer Vallières, Jacques Dion, l’ex-président Yves Lamadeleine et Suzanne Ouellette. Cependant, l’équipe en place est à la recherche de nouveaux membres. Pour avoir plus d’information au sujet du comité, contactez le: envirosfxb@gmail.com