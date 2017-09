La Pointe Marchand au lac Boissonneault fait l’unanimité

Saint-Claude (RC) – Démarré en décembre 2016, ESkair aménagement de Drummondville, a collaboré avec la Municipalité de Saint-Claude afin d’installer un concept naturel qui a carrément ravivé le parc de la Pointe Marchand situé à la baie Boissonneault. L’inauguration officielle de l’aménagement, qui s’est tenue le samedi 23 septembre, a surpris les intervenants et visiteurs pour la qualité de l’ensemble.

Le nouvel aménagement a nécessité un montant de 32000$, duquel 15000$ proviennent de la MRC. Présente à l’inauguration, la directrice générale Manon Fortin a mentionné que l’appui financier s’inscrit au volet des projets structurants comme c’est le cas pour la Pointe Marchand. À cette aide s’ajoute 1 500$ de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières. L’enveloppe financière a notamment «structurée» un cheminement conjoint entre ESkair aménagement et la Municipalité de Saint-Claude.

«On voulait avoir un beau parc et notre choix a dès le départ été l’entreprise de Drummondville. C’est une réalisation qui va pouvoir durée près d’une trentaine d’années par rapport à la qualité des aménagements et des matériaux. C’est un beau concept et de voir les familles, les citoyens et les enfants s’amuser, pique-niquer et jaser ensemble, c’est une réussite pour notre municipalité», considère le maire Hervé Provencher lors de l’inauguration.

Notions et développement

En fait, le projet de la Pointe-Marchand a dès lors été inspiré par l’une des réalisations d’ESkair aménagement Drummondville, celle du parc Gouin à Richmond. Il ne s’agissait pas de copier l’ouvrage, mais plutôt d’intégrer les notions de parcours au sol et aériens liées, qui est pour Éric Bourgeault la base de ses approches et développement

«Le bois utilisé est du cèdre rouge de l’Ouest recyclé de 8 pouces de diamètre et enduit d’une huile naturelle afin de protéger la couleur du bois. Les câbles sont en acier recouvert d’uréthane. Ces équipements ont une longue durée de vie et ont été conçus et installés selon la norme qui régit les aires de jeux», a énuméré M.Bourgeault.

L’inauguration a aussi été l’occasion de mettre en valeur le travail conjoint entre l’équipe d’ESkair et de la Municipalité surtout au niveau de la voirie sous la direction de Michael Caron et d’autres participants qui ont eu beaucoup de plaisir à concrétiser le projet.