Rendez-vous des écomatériaux à Asbestos

Asbestos (SM) — Le colloque de calibre international sur l’écoconstruction et l’écohabitation, Rendez-vous des écomatériaux, se déroulera à Asbestos pour une 3e édition, les 17 et 18 octobre prochain.

La MRC des Sources a récemment dévoilé la programmation de l’événement qui se déroulera au Camp musical d’Asbestos. Réunissant plusieurs experts québécois et européens, dont des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des manufacturiers, mais aussi des producteurs agricoles et des employés des services publics et parapublics, le Rendez-vous des écomatériaux a permis de tisser des liens avec différents partenaires.

«Je suis heureux des progrès accomplis dans la filière des écomatériaux. Nous pouvons maintenant compter sur des partenaires solides qui croient en notre projet et voient tout le potentiel économique de ce domaine en pleine émergence», a ajouté Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos, rappelant l’arrivée sur le territoire de l’entreprise Nature Fibres.

Au programme, des conférenciers présentant des matériaux novateurs dans le domaine de la construction, des discussions animées autour des enjeux des écomatériaux et la présentation d’une gamme d’outils destinés à l’amélioration des compétences en lien avec les écomatériaux. Aussi, différents chercheurs dévoileront les résultats de leurs recherches en écoconstruction.

La présentation d’une conférence grand public gratuite, le 17 octobre en soirée, est également de retour cette année. André Fauteux, éditeur et rédacteur du magazine La Maison du 21e siècle viendra parler de «Comment rendre votre maison plus saine pour votre famille?». Cette Grande conférence Desjardins est l’occasion idéale de se familiariser avec les rudiments de base de l’écoconstruction. Les citoyens pourront aussi visiter le salon des exposants où de nombreux produits de construction seront en démonstration.

«Nous tenions absolument à offrir à nouveau l’accès à une conférence gratuite aux citoyens parce c’est important pour nous qu’ils comprennent quelle direction nous voulons prendre avec les écomatériaux et pourquoi ce créneau est majeur pour notre région», a conclu Hugues Grimard.

Rappelons que le Rendez-vous des écomatériaux est rendu possible grâce à la participation de ses nombreux partenaires. L’an dernier, 165 personnes étaient au rendez-vous et une trentaine de citoyens avait assisté à la conférence grand public.