Action Saint-François sur les rives de la Watopeka

Windsor – L’équipe d’Action Saint-François et ses bénévoles seront de retour à Windsor sur les rives de la rivière Watopeka les 16, 23 et 30 septembre prochains. Les Windsorois sont invités à participer en grand nombre lors de ces activités de nettoyage dont le but est de débarrasser les berges de leurs déchets. Action Saint-François vous donne rendez-vous le samedi 16 septembre sur la piste cyclable, près du pont accessible par la 6e avenue. Il n’est pas nécessaire de confirmer sa présence pour participer, car tous seront sur place dès 8h45.

Apportez votre collation et votre eau, si désirées. L’organisme fournit les gants et la bonne humeur. Les pantalons longs, manches longues et paire de bottes d’eau sont recommandés. L’activité est annulée s’il y a une très grosse pluie, tornade ou fin du monde!

PS: si vous ne pouvez pas vous présenter, vous pouvez toujours participer financièrement à la préservation de l’environnement en faisant un don en ligne par l’intermédiaire de notre campagne d’éco-sociofinancement. Allez voir le site internet à l’adresse électronique suivante: http://asf-estrie.org/. Pour plus d’information: 819 563-5362, ou par courriel: nettoyage@asf-estrie.org/.