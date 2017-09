Renouvellement des conduites d’eau à Danville

Danville — Grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Danville disposera d’infrastructures d’eau potable et d’égout renouvelées.

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Amarjeet Sohi, ainsi que la députée de Richmond Karine Vallières, annonçaient une aide financière gouvernementale pour la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égout sous les rues Elm, Grove, Lambert et Pine à Danville. Les travaux, dont les coûts sont estimés à plus de 985000 dollars, seront financés par le Fonds de la taxe sur l’essence fédérale et de la contribution du Québec. Rappelons que la Ville de Danville a bénéficié d’une contribution totale de plus de 1,3 million de dollars en vertu de ce Fonds pour la réalisation de projets d’infrastructures, dont ceux annoncés aujourd’hui.

«En appuyant de tels projets, notre gouvernement témoigne de son engagement à améliorer de façon durable les infrastructures publiques et collectives. Cet investissement permet à la Ville de Danville, une municipalité touristique reconnue pour son patrimoine bâti exceptionnel ainsi que pour l’importance qu’elle accorde à la culture, de se doter d’infrastructures fiables, d’assurer la pérennité des services publics ainsi que de répondre à ses objectifs de rétention et d’attraction de ses citoyens», a précisé la députée de Richmond.

«Je me réjouis de l’appui gouvernemental à la réalisation de ce projet qui nous permet de renouveler nos infrastructures et d’offrir des services essentiels à la communauté. Une eau de qualité est primordiale», a pour sa part ajouté le maire de Danville Michel Plourde, mentionnant que la partie restante du financement sera utilisée pour réaliser des travaux à la station d’épuration des eaux l’an prochain.