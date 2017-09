L’agrile du frêne est aux portes du Val-Saint-François

Richmond (RC) – La présence de l’agrile du frêne a récemment été confirmée à Drummondville et dans d’autres villes et municipalités de la région du Centre-du-Québec. L’invasion devrait donc toucher la MRC du Val-Saint-François d’ici quelque temps.

L’agrile du frêne est un insecte envahisseur et extrêmement destructeur qui s’attaque uniquement aux frênes. Un arbre infesté peut mourir au bout de deux à cinq ans. «Depuis sa découverte en Amérique du Nord en 2002, il aurait causé la perte de dizaines de millions de frênes. Il est primordial de lutter contre sa propagation», précise Karine Bonneville, responsable du service d’aménagement et d’urbanisme à la MRC du Val-Saint-François.

Acheter le bois de chauffage localement

Avec la saison froide qui approche à grands pas, les citoyens feront bientôt l’achat de leur bois de chauffage. Afin d’éviter la propagation de l’agrile du frêne, il est important d’éviter d’acheter du bois provenant de l’extérieur de la région. «Nous demandons aux citoyens d’être vigilants et de s’informer sur la provenance de leur bois de chauffage», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a d’ailleurs déclaré des zones réglementées où il est interdit d’acheter et de déplacer du bois. De plus, elle documente la situation et elle offre beaucoup d’informations concernant l’agrile du frêne sur son site Internet au www.inspection.gc.ca/.