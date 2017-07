Projet Écolibris : une année qui finit en beauté!

Richmond (RC) – Le colibri était à l’honneur cette année à l’école du Plein-Coeur de Richmond. Organisé par le comité EVB de l’établissement (École verte Brundtland), le projet Écolibris avait pour principal objectif de créer du compost avec les matières organiques de l’école pour engraisser une plate-bande fleurie destinée à attirer des colibris.

C’est au cours du printemps que cette plate-bande fut créée et certains élèves de l’école du Plein-Coeur ont pu participer à son élaboration. Grâce à l’appui financier de la Fondation TD (Toronto Dominion) des Amis de l’Environnement et aux dons de quelques parents et partisans, près d’une centaine de plantes et arbustes décorent maintenant la façade ouest de l’établissement.

Le colibri a enseigné aux élèves que même minuscule, chaque petit geste peu faire une différence pour l’environnement et la beauté du monde. « Nous avons tous notre rôle à jouer sur cette planète et ne sous-estimons pas l’importance que notre part peu apporter, considère la coordonnatrice du projet, Marjolaine Delisle. C’est tout en couleur et en beauté que se termine l’année scolaire! Merci à la direction, aux enseignants, aux élèves et tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à ce magnifique projet ! »