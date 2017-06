Jeunes du Tournesol et partenaires réaménagent la bande riveraine

Windsor (RC) – Technicienne en travaux pratiques, Jamie Matchett a réuni ses 17 jeunes du groupe d’adaptation scolaire de l’École secondaire du Tournesol afin de réaliser un projet de restauration des berges de la rivière Watopeka à Windsor. L’initiative a pu se concrétiser par un partenariat regroupant Domtar, la Ville de Windsor et la coopérative RAPPEL.

À proximité du camping et du parc, le lieu du projet est situé en bordure de la rivière Watopeka, là où des essences d’érables ont auparavant été plantées pour rapidement faire le régal des chevreuils. Grâce au soutien de Mme Matchett, l’épinette noire, le myrique baumier, la potentille et la spirie à large feuille veilleront dorénavant à soutenir le paysage suite aux dix-sept jeunes qui, lundi dernier, ont planté les arbustes et se sont familiarisés à la restauration des berges.

« La planification des travaux d’aménagement de la bande riveraine a été réalisée avec la participation de Bernard Mercier, biologiste au RAPPEL Coop de solidarité en protection de l’eau », mentionne Jamie Matchett, qui a pu également profiter de la présence de Jean-Claude Thibault, président et co-fondateur du RAPPEL dont l’expertise est reconnue depuis plusieurs années à travers le Val-Saint-François et autres régions de l’Estrie. Des employés de Domtar ont aussi contribué à l’aménagement.

Ce projet environnemental, réalisé dans le cadre du programme Opération PAJE de la Commission scolaire des Sommets, vise à promouvoir la persévérance scolaire par le biais de projets prônant l’engagement citoyen, l’environnement, le développement durable et la valorisation des sciences et de la technologie. Pour y arriver, Des Sommets ont créé un partenariat avec différents intervenants de son territoire.

En ce qui a trait au projet en bordure de la Watopeka, la Ville, RAPPEL et Domtar ont assuré le partenariat. « C’est une belle équipe qui permet aux jeunes de réaliser un beau travail », considère la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. Quant à la direction du Tournesol, l’entreprise privée et les milieux scolaire, municipal et environnemental permettant d’assurer des réalisations appréciables.