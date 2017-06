Troc de boutures au Marché champêtre de Melbourne

Richmond (RC) – Pour tous les amoureux de la nature, l’organisation des AmiEs de la Terre du Val-Saint-François vous invite à participer à son sympathique Troc de boutures le samedi 10 juin, de 10 h à 13 h, à l’entrée du Marché champêtre située derrière l’hôtel de ville du Canton de Melbourne.

À ce rendez-vous s’ajoute cette année un atelier offert par Marie-Noël de la Bruère, herboriste thérapeute de la ferme sherbrookoise Terre d’abondance. Dès 11 h, l’atelier portera sur les plantes médicinales dans les plates-bandes, à savoir lesquelles choisir et qu’elles sont leurs vertus.

Pour ceux et celles qui ont des semis de légumes ou de fruits de trop, des vivaces qui prennent trop place et des fines herbes qui pourraient faire le bonheur d’un autre, ce sera l’occasion d’échanger ou de les donner au kiosque des AmiEs de la Terre. En plus de contribuer à reverdir les parterres et demeures, cet événement convie les citoyens de la MRC du Val-Saint-François à choisir des pratiques de jardinage écologique et ainsi faire pleinement rayonner la saison estivale.

Cette initiative citoyenne est supportée par la Corporation de développement communautaire de la MRC. Pour plus d’information, consultez la page Facebook des AmiEs de la Terre, ou le blogue lesatvsf.blogspot.com/.