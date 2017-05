Windsor – Après des journées pluvieuses et frisquettes qui ont repoussé le beau temps durant les dernières semaines, les lilas blancs, roses et mauves ont éclos à quelques jours de la fête des Patriotes. Parmi ceux que l’on peut voir et apprécier à Windsor, les lilas situés à chacune des extrémités de la rue de la Poudrière, en bordure de la rue Saint-Georges, sont parmi les plus beaux.