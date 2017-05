Trois élèves de Saint-Philippe remportent un prix

Windsor (RC) – Sur le thème La beauté de la Terre, 280 élèves de l’Estrie ont créé une œuvre (dessin, poème, photo) dans le cadre du Concours de poèmes et d’arts visuels EVB (Établissements verts Brundtland) organisé par le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE). De ce nombre, trois élèves de l’école Saint-Philippe à Windsor ont remporté un prix pour leurs créations.

Les récipiendaires de l’école Saint-Philippe sont Rose Laporte, lauréate de la catégorie des dessins du préscolaire et primaire regroupant les 1re, 2e et 3e années, ainsi que Louisa-Rose Chaveau et Jacob Larochelle, lauréats de la catégorie des dessins du primaire lié aux 4e, 5 et 6e années.

La cérémonie de la remise des prix s’est déroulée au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke où les œuvres de tous les finalistes ont été exposées durant la fin de semaine du Jour de la Terre. Les gagnants ont reçu comme prix une activité gratuite à effectuer avec leur classe auprès des partenaires suivant : l’Université de Sherbrooke (visite des ruches et des installations de compostage), le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, le Marais de la rivière aux Cerises de Magog et le Croquarium situé à Waterville.

Les écoles EVB sont des établissements qui font la promotion des valeurs de solidarité, de pacifisme, de démocratie et d’écologie auprès des élèves. Le comité réseau EVB du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie a organisé ce concours de poèmes et d’arts visuels afin de faire rayonner le mouvement EVB et, par la même occasion, de souligner également le Jour de la Terre.

Des athlètes Nawatobi à l’honneur

Plus de 175 participants étaient présents à l’évènement de corde à sauter Nawatobi qui se tenait à Brossard le samedi 8 avril dernier. Dix-huit athlètes ont représenté l’école Saint-Philippe de Windsor avec brio, récoltant 98 rubans réussites.

Plusieurs jeunes ont gagné des médailles d’or, d’argent et de bronze dans quatre catégories suivantes. Junior : Alexane Marcotte (argent) et Anne-Sarah Péloquin (bronze) ; intermédiaire : Rose Laporte (or), Camille Préfontaine (argent) et Molly Drapeau (bronze) ; Sénior : Alexy Blanchette (argent) ; Dan 3-4 : Yohan Blanchette (or) et Antoine Laporte (argent). Émrick Drapeau a pour sa part obtenu une 4e place.

Britanie Boucher, Céleste Cayer, Eve Laporte, Charlotte Lépine, Noé Péloquin, Kellyanne Savoie, Jaymi Synette, Landon Synette, Maëly Toutant ont également bien fait durant les épreuves.