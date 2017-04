L’engagement envers ses membres et sa collectivité demeure une priorité

MRC des Sources - La Caisse Desjardins des Sources a profité de son assemblée générale annuelle pour dresser son bilan financier et celui de sa distinction coopérative 2016.

La Caisse Desjardins des Sources affiche des revenus d’exploitation de 2,84 M$ et ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 3,30 M$ pour cette année. À la suite d’une recommandation du conseil d’administration, les membres présents ont voté pour l’ajout d’un montant de 100000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu et pour retourner en ristournes une somme de 625 000 $ comparativement à 600 000 $ en 2015.

Cette performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 142 971 $ à ses membres et à la collectivité, que ce soit 29 433 $ sous forme de commandites et dons, 113 538 $ par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu. C’est plus de 73 organismes du milieu qui ont été appuyés par ces leviers en 2016. La Caisse des Sources, grâce à ses membres, soutient plusieurs initiatives locales concernant : l’éducation/persévérance scolaire, le développement économique, la santé et les saines habitudes de vie, les arts/la culture et les œuvres humanitaires/services à la communauté.

Pour remplir sa mission d’éducation coopérative, la Caisse a maintenu sa caisse scolaire dans six écoles du territoire et a appuyé financièrement le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond dans son initiative Tes finances c’est Tes Affaires. Une formation visant à préparer les jeunes du secondaire à comprendre, entre autres, les différents modes de paiement et le crédit.

«Notre caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure de répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant pleinement son rôle de leader socio-économique. Grâce à la constitution d’un Fonds de développement de 100 M$, annoncé par le président du Mouvement Desjardins, les caisses de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs ayant des retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à enrichir la vie des personnes et des communautés», a conclu le président de la Caisse Marc-André Letendre.