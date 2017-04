Le bac brun arrive dans les maisons du Val-Saint-François

Richmond (RC) – Les bacs bruns seront distribués au courant du mois d’avril, directement chez les citoyens des onze municipalités ayant choisi la collecte des matières organiques. La première collecte se fera dans la semaine du 1er mai selon l’horaire de chaque municipalité. Les citoyens auront donc l’occasion d’accumuler des résidus alimentaires et des végétaux ainsi que de se familiariser avec le bac brun avant la première collecte.

Sur les dix-huit municipalités du territoire de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, onze villes et municipalités adhèrent à la nouvelle collecte. Il s’agit de Bonsecours, Canton de Cleveland, Lawrenceville, Racine, Richmond, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Francois-Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Valcourt (canton et ville). Au nombre de ces municipalités s’ajoute la Ville de Windsor qui a été la première à instaurer la collecte du bac brun à partir de 2009.

Matériel et information

Le matériel complémentaire suivant sera fourni avec le bac brun :

Un mini-bac de cuisine servant au transfert des matières organiques de la cuisine au bac brun;

un échantillon de « sac au sol » pouvant être mis à l’intérieur du mini-bac de cuisine au besoin;

un dépliant d’informations contenant des trucs et astuces;

un aide-mémoire indiquant les matières acceptées et refusées dans le bac brun;

un calendrier des collectes du bac brun, incluant un numéro de téléphone, pour ceux qui auraient des questions.

Suite à ces compléments, les citoyens seront équipés et prêts à trier les matières organiques afin de les transformer en compost. « Plusieurs rencontres d’informations publiques ont déjà eu lieu sur ce sujet et il pourrait y en avoir d’autres au besoin. Rappelons que la MRC du Val-Saint-François est au service des citoyens afin de les aider dans leur tri des matières résiduelles et de répondre à toutes questions concernant le bac brun. N’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec votre municipalité afin de mieux apprivoiser ce changement qui aura un impact important pour notre environnement », de conclure Martin Lemieux, responsable de la gestion des matières résiduelles et de l’environnement à la MRC.

Pour information, consultez le www.val-saint-françois.qc.ca, ou composez le 819 826-6505, poste 46.