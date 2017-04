Pique-nique, mandalas en nature et manifestations poétiques

Richmond – Le Jour de la Terre aura lieu le samedi 22 avril prochain. Pour cette occasion, les AmiEs de la Terre du Val-Saint-François vous invitent à un pique-nique ludique au parc Gouin de Richmond.

Jeunes et moins jeunes pourront se rassembler en forêt et découvrir ou redécouvrir les sentiers du parc.

Au programme : cherche et trouve, identification et plantation d’arbres et création de mandalas naturels. C’est de 11 h à 13 h que les AmiEs de la Terre seront sur place pour animer et pique-niquer.

Le parc Gouin est situé au 810 Montée du parc. Notez qu’en cas de pluie l’activité sera annulée. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la page Facebook des AmiEs de la Terre, le blogue www.lesatvsf.blogspot.com, ou le 819 826-6707.