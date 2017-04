Projet Écolibris à Plein-Cœur : la première phase est complétée

Richmond – Depuis le début de l’année scolaire, l’école du Plein-Coeur de Richmond participe au projet Écolibris organisé par le comité EVB (École verte Brundtland) de l’établissement. Ce projet a pour objectif de détourner des sites d’enfouissements les matières recyclables et compostables générées par les élèves et de valoriser ces dernières.

Le projet Écolibris comporte deux phases, la première étant l’installation et l’implantation d’un système de recyclage et compostage et la deuxième, la création d’un jardin pour colibris. En effet, les matières organiques seront transformées, grâce au compost, en engrais naturel pour un aménagement fleuri destiné à attirer les colibris, un genre d’oiseaux qui regroupe quatre espèces (colobris anaïs, de Delphine, à ventre blanc et thalassin).

Du compost à la tonne!

C’est avec le parrainage de la Fondation RHA (Reconstruction harmonieuse de l’agriculture) et leur projet « Du compost à la tonne! » que l’école du Plein-Coeur a pu élargir ses pratiques de compost grâce à une compostière haute capacité ainsi que des formations. Les élèves peuvent maintenant disposer de leurs matières résiduelles à l’endroit approprié et ainsi contribuer à l’effort global pour la protection de l’environnement. À l’image du colibri, les élèves savent maintenant que chaque petit geste compte.

La phase II du projet commencera dès ce printemps et mettra tout en œuvre pour attirer nos amis les colibris ainsi qu’embellir l’établissement scolaire de verdures et de couleurs.