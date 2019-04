Du théâtre humoristique durant le congé Pascal

Asbestos (RL) - La Troupe du Pissenlit, branche verdoyante de l’atelier du Pissenlit de Danville, présentera à la bibliothèque d’Asbestos, du 18 au 20 avril prochain, la pièce Je sais tout je dirai tout, dans une mise en scène de Marilou Ferlandt et une scénographie de Gaëtan Macra.

Appuyé de huit partenaires, dont la Ville d’Asbestos et le commerçant automobile JNauto, un collectif de dix artistes locaux amènera un vent de folie et d’humour sur la fin de semaine de Pâques, par l’entremise d’une prestation théâtrale originale, créée par l’auteur danvillois Richard Letendre, reconnu pour son humour et ses jeux de mots. L’ensemble de cette production se veut entièrement de création locale, allant du texte jusqu’à la régie, en passant bien entendu par le jeu des comédiens; Brigitte Pelletier, Gilles Brousseau, Gaëtan Macra, Roxanne Denis, André Côté et Marie Bélanger! C’est donc dans un état d’esprit convivial, que ces talents de la scène viendront égayer le printemps du public à l’aide de cette comédie où l’absurdité et les surprises promettent assurément rires et plaisir.

La troupe travaille fort à la préparation de cette pièce qui traite du sujet des petits et grands secrets gardés pour soi… et qu’il serait désolant d’avoir à révéler! Guidé par l’énergique metteure en scène Marilou Ferlandt, qui occupe également les postes de directrice artistique, productrice, graphiste et monteuse vidéo du projet, le groupe gagne en confiance de répétition en répétition. Les deux prochaines semaines serviront donc à peaufiner les derniers détails de cette production, afin de faire vivre au public sur place, une soirée des plus agréables remplie de répliques tous plus absurdes et loufoques, les unes que les autres.

L’histoire met en scène un couple propriétaire d’une galerie d’art, qui est en préparation d’un important vernissage, ces derniers recevront une série de lettres anonymes venant naturellement bouleverser les plans du couple. Plusieurs invités viendront également tour à tour, dévoiler des secrets de peur qu’ils ne soient rendus publics malgré eux.

Ainsi, avant le vernissage en question, un visiteur fera la lumière sur cette sombre histoire de chantages impliquant une galerie de personnages, qui s’exposent avant que la situation n’explose… Quelqu’un sait tout et dira tout... à moins que?

Les billets sont disponibles en ligne: https://lepointdevente.com/billets/ali190328001 et à la boutique Dekov Art Design de Danville et auprès des comédiens. Pour de plus amples informations: 819 342-3334.