Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier accueille l’exposition Val, toute une histoire!

Val-Saint-François (RC) – Au terme du mois de décembre dernier, Héritage du Val-Saint-François a annoncé le lancement de l’exposition itinérante Le Val, toute une histoire! Tournée patrimoniale Desjardins au Centre culturel Yvonne L. Bombardier de Valcourt, qui aura lieu le 12 janvier prochain, à 15h. Son inauguration sera précédée de la conférence L’assainissement des maisons donnée à 13h par André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Présentée dans le hall de la bibliothèque, l’exposition sera accessible à toute la population jusqu’au 16 février 2019.

Après ceux des 18 juin (Centre d’interprétation de l’ardoise) et 8 août (Parc historique de la Poudrière de Windsor) derniers, cet évènement clôturera la première année de diffusion du projet. Les démarches sont en cours pour l’An2, l’objectif étant de visiter cinq autres organismes et municipalités en 2019-2020. La population sera informée de son passage à mesure que les ententes seront conclues avec les diverses structures d’accueil.

«La MRC du Val-Saint-François abrite des trésors d’architecture souvent méconnus qui témoignent d’une histoire riche et variée. Depuis des siècles, s’y sont rencontrées les cultures amérindienne, anglaise, écossaise, française et irlandaise, chacune porteuse de traditions et savoirs faire uniques. Outre son environnement caractéristique, notre coin de pays abrite brillamment de vivants témoins de notre passé», considère Laurent Frey, président du conseil d’administration d’Héritage du Val-Saint-François.

18 municipalités et six bannières

Porté par les bénévoles de l’organisme, en lien direct avec les recommandations de l’étude Bergeron Gagnon réalisée pour le compte de la MRC en 2009, le concept de six bannières rétractables vise à présenter à la population les grandes facettes des patrimoines paysager, rural, domestique, industriel, commercial et religieux. Prévue pour s’adapter à leurs diverses possibilités d’accueil, l’exposition itinérante visitera chacune des 18 municipalités de la région au cours des quatre prochaines années. En partenariat avec les villes et organismes du milieu, elle sera disponible via des permanences de quelques semaines dans des lieux accessibles aux citoyens, ou, plus ponctuellement, lors d’évènements et fêtes locales.

Supportée par le Fonds d’initiatives culturelles (FIC) de la MRC, cette réalisation s’appuie sur plusieurs partenaires, dont la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, présentateur officiel, Bull’s Head, Exo-S et la Clinique dentaire de Richmond, les villes de Richmond, Valcourt et Windsor, ainsi que Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska.

Lors de sa fondation il y a cinq ans, Héritage du Val-Saint-François s’est donné comme mission de protéger et de valoriser les patrimoines de sa MRC. L’organisme agit par l’information, l‘organisation d’activités de sensibilisation et la diffusion, en partenariat avec la MRC, d’une très importante base de données du patrimoine bâti. Il offre également des formations aux CCU des municipalités, des conférences sur la technologie des bâtiments anciens et des sorties guidées sur les types architecturaux.

Pour en apprendre davantage sur la façon de protéger et valoriser le patrimoine collectif, visitez le site Heritageduval.org.