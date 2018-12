Passions et amours pour la 38e Expo Photos

Windsor (RC) – La 38e Expo Photos de Pierre Pinard et de ses étudiants se tenait le 25 novembre à la galerie du Château de Bel-Âge avec pour thème Mes passions, mes amours. À l’exposition s’ajoutait un volet sur l’Italie, 5 terres, regroupant un shooting (tournage) en juin 2018 qu’a réalisé le photographe.

Le talent et les efforts étaient au rendez-vous avec Sarto Rodrigue, Kathy Saint-Laurent, Karine Lamadeleine, Louis Gosselin, Danielle Viau, Sylvie Dupont et le modèle de cette 38e édition, Tricia Lamadeleine. S’ajoutaient aussi quatre anciens étudiants qui se sont joints à la promotion d’automne dernier.

«Merci à mes étudiants passionnés de photo. Que de travail et de talent! Le thème était sans doute porteur, mais quand on se retrouve seul avec sa caméra pour trouver un sujet qui a l’état de grâce, ce n’est pas facile. C’est comme le rédacteur devant une page blanche; il faut surprendre ceux et celles qui observeront les clichés et en plus, il y a toujours une saine compétition. Affronter les remarques et les commentaires des visiteurs également beaucoup d’humilité», constate Pierre Pinard.

Suite au vernissage de cette exposition, M.Pinard mijote une 39e cuvée qui pourrait se tenir vers le mois de mars. Cependant, la 40e édition marquera un appel à tous les étudiantes et étudiants du professeur afin de souligner les douze années des expos-photos. Avec plus de 300 clichés, chaque élève choisira une seule photo qui sera intégrée à la 40e édition. Cette étape particulière devrait s’annoncer vers la période estivale.