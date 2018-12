Un spectacle de Marco Calliari au profit des jeunes

St-Camille (RL) L’auteur-compositeur et interprète bien connu Marco Calliari sera de passage à la salle du centre Le Camillois de Saint-Camille, le samedi 8 décembre prochain à compter de 19h30. Il s’agira d’une prestation solo de l’artiste, qui répond ainsi favorablement à l’invitation lancée par le comité organisateur et la direction des écoles primaires Christ-Roi et Notre-Dame-de-l’Assomption, en vue de cet important évènement-bénéfice au profit de la jeunesse.

Le québécois d’origine italienne offrira une prestation à la fois intimiste et festive, partageant même la scène avec quelques jeunes au cours de la soirée. La participation des élèves est notable, car elle se traduira pour certains par des performances accompagnatrices de chants, de danse et même d’acrobaties dans certains cas. Il s’agit d’une belle occasion pour les enfants de côtoyer une personnalité de la trempe de Marco Calliari. La salle qui compte 225 sièges disponibles pour l’évènement sera également aménagée pour y recevoir un petit marché d’artisanats provenant directement de la main des élèves.

Les billets au coût de 35 dollars sont disponibles auprès des écoles de Saint-Camille et de St-Georges-de-Windsor ainsi que dans les hôtels de villes des municipalités respectives. L’épicerie Chez Sonia de Saint-Camille, se positionne également comme étant un point de vente offert à la population. Tous les profits engendrés par cet évènement seront répartis entre les deux écoles et serviront à financer de nouveaux projets ou sorties de masse pour chacune. À noter qu’un service de garde thématique au coût de cinq dollars sera également offert aux élèves d’âge primaire à l’école Christ-Roi durant la soirée. Pour informations NDA: Florence Simard, 819-828-2565, poste 10800 et CR: Stéphanie Pruneau 819-828-2404, poste 10400.