Concert de Noël des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap

Racine – Pour son concert de Noël, La Farandole présentera en rappel Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap le dimanche 2 décembre prochain, à 15h, en l’église patrimoniale de Racine. Afin d’amorcer en beauté cette période festive qu’est le temps des fêtes, l’organisme veillera à découvrir un répertoire choisi à travers le temps et les styles. C’est une occasion unique d’entendre un chœur d’enfants de haut niveau sous la direction musicale de Claire Bisaillon, artiste lyrique qui a fait ses débuts à la chorale de la Farandole.

La Maîtrise du Cap est un chœur à voix mixte formé d’une cinquantaine d’enfants et d’une vingtaine d’hommes. Ce chœur se consacre à la pratique du chant choral et y associe une vocation éducative et culturelle, comme le font les plus célèbres maîtrises du monde. Il propose aux enfants un projet de vie unique à travers le chant, la vie en groupe et les voyages. La Farandole invite les gens nombreux à soutenir cette magnifique action et apprécier le travail de qualité de ces jeunes chanteurs.

L’admission générale est de 25$ pour les adultes, 15$ pour les étudiants et c’est gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans. Les billets sont disponibles aux points de vente suivants: Friperie du village et Fromagerie Nouvelle-France à Racine, Familiprix et Uniprix à Valcourt, Papetrie2000 à Richmond. Des billets seront disponibles à la porte de l’église la journée du concert. Pour information, composez le 450 532-4389.