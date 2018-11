Un merveilleux concert de Noël à l’église Saint-François-Xavier le 30 novembre

Saint-François (RC) – Pour Noël qui s’en vient à grands pas, la Fabrique et le Comité de l’orgue de la paroisse organisent un concert le vendredi 30 novembre prochain, à 19h30, avec le chœur d’enfants de Sherbrooke Les Oisillons et la chorale de Saint-François-Xavier.

La chorale d’enfants est dirigée conjointement par Amélie Préfontaine de Saint-François-Xavier et Andréanne Boisvert de Sherbrooke. Ce chœur si dynamique et professionnel a célébré son 40e anniversaire le printemps dernier. On estime qu’environ plus de 2000 jeunes ont fait partie de ce groupe à un moment ou un autre depuis sa création.

«Il avait été fondé par Sr Claudette Martin de la communauté des Filles de la Charité, même communauté qui a œuvré à Saint-François-Xavier de 1913 à 1973. Cent dix religieuses ont été présentes pendant 60 ans pour assurer l’éducation! De plus, elles ont pris soin de leurs pensionnaires au couvent qui était construit sur les lieux actuels du pavillon Bellemare à partir de la première chapelle. C’est intéressant d’observer cette continuité qui est un clin d’œil à l’histoire», constate Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue.

La chorale de St-François-Xavier, accompagnée à l’orgue par Jean Choquette, est toujours dirigée par Jean-Guy Hamel. Il y aura un soliste invité, Jocelyn Labbé ténor et il jouera de l’harmonica. Il y aura aussi quelques surprises, dont Jules Chabot, à la guitare et Claude Paulin aux cuillères. «Une atmosphère magique vous attend! La splendide crèche patrimoniale sera montée avec un décor exceptionnel», d’ajouter Mme Morin.

Réservez vos billets, car ils seront 5$ plus chers à la porte. Le prix des billets sont de 15$ en prévente, 20$ à la porte, 10$ pour les étudiants et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Les points de vente sont le Marché St-François, le Dépanneur Renaud à Windsor, le presbytère de Saint-Philippe, à la sacristie de la paroisse de Saint-François-Xavier le mardi en après-midi, ainsi que Denyse Morin au 819 845-7376.