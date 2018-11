La culture et la nature : une fierté !

Richmond – Lancée il y a plus d’un an, la démarche visant à doter la Ville de Richmond d’une identité visuelle forte et distinctive a connu aujourd’hui son dénouement avec le dévoilement de cette image de marque: Richmond: Riche de culture. Fière de nature.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le maire de Richmond, Bertrand Ménard, a procédé au dévoilement du nouveau logo et du slogan qui l’accompagne. «Par cette démarche de marketing territorial, Richmond met tout en œuvre pour faire valoir son cachet historique, son architecture d’un autre temps, son milieu de vie dynamique et ses grands espaces verts sans oublier l’accès privilégié à la rivière Saint-François», a-t-il souligné.

Cette nouvelle identité visuelle se veut représentative de ce que les citoyens, mais aussi les non-résidents, aient souligné lors d’un sondage mené l’an dernier auprès de plus de 200 personnes: le magnifique parc Gouin, l’accès à la rivière Saint-François, l’architecture anglaise, la culture sous toutes ses formes et le dynamisme des nombreux organismes bénévoles qui assurent une vie participative des citoyens.

Bien sûr, il y a des éléments moins positifs, dont l’aspect du centre-ville. Toutefois, malgré cet élément, les citoyens sont fiers de leur ville. C’est pourquoi Richmond mise sur ses éléments forts: l’architecture, la culture, les parcs et la rivière. «Cette nouvelle image de marque permettra à la ville de Richmond d’augmenter son pouvoir d’attraction auprès des futurs résidents et entreprises. En modernisant l’image, nous voulions également démontrer l’évolution de la ville et mieux refléter son ADN actuel», souligne Nancy Morin, présidente de Morin communication marketing.

Ce positionnement stratégique permettra à la Ville de Richmond de faire savoir aux futurs résidents, de même qu’aux entreprises et commerces, que nous avons plus à leur offrir qu’un simple lieu: nous avons un héritage toujours très actuel, un milieu de vie où il fait bon vivre et c’est pourquoi Richmond, est riche de culture, fière de nature.

Site Internet

Cette nouvelle identité visuelle amène aussi une refonte complète du site Internet de la municipalité. Accessible via www.ville.richmond.qc.ca, le site offre une toute nouvelle interface, un graphisme moderne et un menu mieux adapté. Des formulaires sont également disponibles à compléter en ligne pour, entre autres, faire une demande de permis, adresser des commentaires, formuler des requêtes pour le Service des travaux publics ou encore pour inscrire son enfant à la Fête des nouveau-nés qui se tiendra en janvier prochain.

«Les gens de Richmond sont fiers de leur ville et de tout ce qu’elle a de beau et de bon à offrir. Nous sommes convaincus que les citoyens du grand Richmond adhéreront à cette nouvelle identité visuelle et qu’avec nous ils sauront en faire la promotion», a conclu le maire de Richmond.

La présentation de la nouvelle image de Richmond avait lieu le 14 novembre au Centre d’art. Plusieurs élus municipaux et intervenants, dont le député de Richmond, André Bachand, l’attaché politique Alexandre Mailhot au nom du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, on apprécié l’effort et l’ouverture de Nancy Morin et de son représentant Jean-François Chouinard.