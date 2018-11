Prochains spectacles au Centre d’art de Richmond

Richmond – Trois spectacles se succèderont durant les mois de novembre et décembre au Centre d’art. Isabelle Gosselin le 16 novembre, les Charbonniers de l’Enfer le 24 novembre et Mathieu Cyr le 8 décembre.

Les coûts respectifs sont de 15$, 38$ et 30$ et chaque spectacle débute à 20h. La billetterie est en ligne (centredartderichmond.ca) ou par téléphone au 819 826-2488.

Isabelle Gosselin, J’étais là bien avant vous…

Lauréate du prix Excellence Culture Estrie 2018, l’artiste multidisciplinaire Isabelle Gosselin présentera une nouvelle soirée de contes au Centre d’art de Richmond avec un spectacle français et anglais (I was here way before you…) unissant théâtre et musique, en hommage à la rivière Saint-François.

Musicienne dans l’âme, elle s’intéresse aux arts de la parole depuis toujours et sait unir différentes disciplines en un tout, sensible et passionné, pour rejoindre les gens.

Les Charbonniers, Avoir Su.

Les Charbonniers de l’enfer, c’est cinq voix et des pieds. C’est des harmonies vocales prodigieuses qui nous transportent dans un univers traditionnel qu’on arrive aisément à intégrer. C’est une expérience musicale d’hier à aujourd’hui à travers un répertoire contemporain et traditionnel.

Pionniers de la chanson traditionnelle a capella au Québec parcourant les routes depuis près de 25 ans, les Charbonniers de l’enfer regroupent Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-Claude Mirandette et Normand Miron dont la complicité exceptionnelle rend leur prestation des plus «charbonnisantes»!

Mathieu Cyr, En rodage

L’humoriste Mathieu Cyr vous invite dans son univers rempli d’anecdotes inusitées et d’observations sociales. Avec sa dégaine inimitable, il livre ses textes avec une énergie hors du commun. Véritable mitraillette à gags, il sait vous tenir en haleine tout au long du spectacle.

Plusieurs auront eu la chance de le voir à la télévision ou dans ses multiples apparitions dans des galas à travers le Québec. À ce jour, ils sont plus de 200000 à le trouver hilarant sur les réseaux sociaux.