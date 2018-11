Concert de Noël : les billets sont en vente

Saint-François (RC) – Suite au passage de Jean Nichol en 2017 à l’approche des fêtes, le concert de Noël de l’édition de 2018 regroupera deux chorales, Les Oisillons et Saint-François-Xavier, ainsi que le soliste ténor et harmonica Jocelyn Labbé et l’organiste Jean Choquette.

L’évènement aura lieu le vendredi 30 novembre, à 19h30, en l’église de Saint-François-Xavier-de-Brompton. À la chorale supportée par l’orgue tomcodois s’ajoutera celle des Oisillons de Sherbrooke qui, depuis 40 ans, regroupe des jeunes de 5 à 17 ans.

D’ici la présentation du concert de Noël, les billets sont disponibles en prévente au coût de 15$ en prévente ou de 20$ pour les adultes, de 10$ pour les étudiants et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Les billets sont en vente au Marché St-François, au Dépanneur-Vidéo Renaud, à l’église Saint-François-Xavier et au presbytère Saint-Philippe à Windsor.