François Tétreault prend la direction du Centre d’Art de Richmond

Richmond – Le conseil d’administration du Centre d’Art de Richmond a annoncé la nomination de François Tétreault au poste de directeur général et artistique de l’organisme, le 23 octobre.

M. Tétreault œuvre depuis plus de 22 ans dans le milieu de la culture et de la gestion. Impliqué pendant plus de 18 ans au Festival international de la chanson de Granby (FICG), il fut notamment président au conseil d’administration à partir de 1995, puis en a assumé la direction générale et artistique de 1999 à 2006.

Il fonda en 2006 sa propre agence, Virgule2, qui se spécialisait dans la gérance d’artistes, la production de spectacles ainsi que l’organisation de tournées, principalement avec des auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson francophone.

De 2010 à 2017, François Tétreault fut à la direction générale d’Orford Musique (Centre d’arts Orford). Tout comme il l’avait fait auparavant au FICG, l’homme d’affaires a mené à terme plusieurs changements, tant pour les opérations quotidiennes que pour la gestion globale du centre.

L’implantation d’une structure organisationnelle a permis de concrétiser un investissement de 8,5 millions $ pour rénover la salle de concert et faire la mise à niveau des installations immobilières. Durant son passage à Orford, il a augmenté les revenus de l’organisme de plus de 30 % en maintenant toujours un équilibre budgétaire. Parmi ses réussites, l’acquisition de 40 pianos pour l’académie, la venue de l’école secondaire Montessori dans les locaux d’Orford Musique et celle d’avoir choisi, préparé et formé son successeur, geste qui fut apprécié du conseil d’administration.

Lors de son départ en octobre 2017, il confiait vouloir prendre du temps pour lui et être prêt à accepter différents mandats à titre de consultant. Résidant d’Ulverton et très actif, il est aussi responsable de la liaison artistique Québec-Suisse du Festival Pully Lavaux à l’heure du Québec en Suisse. Au Centre d’Art de Richmond, son principal objectif sera de former une relève pour prendre les rênes de la gestion de l’organisation d’ici un an.