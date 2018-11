Melbourne –Avec pour thème Rivières de chez nous, La Toile de l’histoire, la Fête du patrimoine des Cantons-de-l’Est aura lieu le 20 octobre à l’Hôtel de Ville du Canton de Melbourne (1257, route 143).

Les participants et visiteurs pourront découvrir des musées et des activités dans divers coins des Cantons; rencontrer les gardiens et gardiennes du patrimoine; des présentations au sujet de la préservation des cours d’eau; apprendre à mieux protéger les objets patrimoniaux.

La rencontre à Canton de Melbourne se déroulera de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour tous!