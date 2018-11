Deux photos à l’occasion des Journées de la culture

Windsor (RC) – Parmi les activités qui se tenaient au parc du Centenaire à Windsor, le concours de dessins et de photos de la bibliothèque Patrick-Dignan rassemblés plusieurs participants. La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et la conseillère municipale Ana Rosa Mariscal étaient sur place pour le dévoilement des quatre gagnantes et gagnant.

À l’occasion de cette journée, des slameurs étaient présents auprès des ainés de la Résidence Saint-Philippe et de celle du Château du Bel-Âge. Ce volet provenait d’une initiative du Projet Partenaires pour la réussite éducative, en collaboration avec le Slam du Tremplin à Sherbrooke. Les résidents des deux endroits ont pu se familiariser avec le slam. «Provenant de l’expression anglaise Slam Poetry, qui signifie schelem de poésie (en référence au rugby, au tennis ou au bridge), le slam consiste en une forme de poésie orale rythmée, urbaine, qui a lieu dans un endroit public et qui prend la forme d’une rencontre ou d’un spectacle. Il s’agit d’un art du spectacle oral et scénique, axé sur les mots», mentionne le site Allo Prof (alloprof.qc.ca).