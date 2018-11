Louise Portal offre une conférence empreinte d’humanisme

Asbestos (RL) - Le 12 octobre dernier, la bibliothèque municipale d’Asbestos recevait la visite de madame Louise Portal dans le cadre de sa conférence intitulée Aimer, incarner, écrire. Plus de 75 personnes sont venues assister gratuitement au parcours de vie de cette grande dame du monde artistique québécois. «Nous avons eu le bonheur de passer une soirée tout en intimité avec l’artiste qui nous a transportés sans pudeur dans son univers avec humanisme et grand respect. La proximité et l’ambiance chaleureuse de la salle, auront non seulement su séduire les spectateurs sur place, mais également l’artiste elle-même qui le souligna d’ailleurs en quelques occasions au courant de la soirée. Cette dernière apprécia notamment la sonorité de l’endroit lorsqu’elle y alla de ces quelques chants forts appréciés du public. Nous avons pu découvrir le parcours peu banal d’une personne fort attachante, que plusieurs voudraient certainement comme amie personnelle. Un membre de l’auditoire a résumé de façon éloquente la personnalité de madame Portal en disant qu’elle a le don de nous faire sentir quelqu’un au lieu de quiconque, ce qui n’est pas peu dire.» De résumer MmeVicky Simoneau, coordonnatrice de l’évènement.

À noter les prochaines conférences offertes à la bibliothèque d’Asbestos, il y aura tout d’abord Le tabou est tabou traitant de l’immigration et l’interculturalisme, le 23 octobre à 13h30 ainsi que la visite de M.Jean-Yves Dionne, pharmacien, blogueur et enseignant qui viendra discuter de cétogène le jeudi 8 novembre à 19h. Soulignons également qu’il est toujours possible, et ce jusqu’au 7 novembre prochain de visiter l’exposition de photographies réalisées par monsieur Daniel Côté et qui rendent hommage aux pompiers de la caserne43 de la ville d’Asbestos. Pour de plus amples informations, communiquez au 819-879-7171 poste3400