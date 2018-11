Les étapes successives de Line Desmarais Letendre au Salon du livre

Val-Joli (RC) – Résidente de Val-Joli et adjointe administrative, Line Desmarais Letendre sera présente au Salon du livre de l’Estrie qui se tiendra du 13 au 16 octobre au Centre de Foires à Sherbrooke. Sa présence ne sera pas liée au domaine de l’administration, mais à celui d’un cheminement qui s’est amorcé durant les années1990, duquel s’ajouteront les étapes successives menant au premier outil du livre, De la blessure au pardon, édité par les Éditions Médiaspaul, incluant le Journal d’intégration et le Cahier d’imageries.

«À partir des années1990, j’ai d’abord étudié l’être humain sous ses facettes physiques et énergétiques, parce je ne trouvais pas de réponses à mes malaises physiques dans le milieu médical. J’ai donc effectué dix années d’études en médecines alternatives diverses. J’ai appris à mieux prendre soin de ma santé et, du coup, j’ai pu aider les autres à faire de même. C’est ainsi que de 1992 à 1997, j’ai pratiqué à titre de naturothérapeute à la Clinique Nouvelle Approche de Saint-Georges-de-Windsor ainsi qu’au Centre Nouvelle Approche de Windsor.»

De ces six années, Line Desmarais Letendre constate que des gens font fausse route au niveau des émotions et des croyances nuisibles. À 42 ans, elle entreprend en 2002 une troisième voie de cheminement psychologique et spirituel, ajoutant de plus une formation collégiale en intervention pastorale auprès des malades, suivi d’un baccalauréat, d’une maîtrise en théologie et psychologie afin de bien comprendre les multiples dimensions de l’être humain (corps, âme et esprit). S’ajoute un programme court de 2e cycle universitaire en anthropologie spirituelle, quatre ans d’intégration psychospirituelle ainsi que massothérapeute, thérapeute en soins énergétiques, animatrice d’ateliers de croissance, instructrice en Chi-Gong et conférencière.

«En 2018, s’ajoute une nouvelle couleur à ma carrière: celle d’auteure. Inspirée par mon essai à la maitrise, j’ai travaillé durant cinq ans à produire un outil en trois mouvements afin d’aider à dénouer un processus de pardon difficile. De la blessure au pardon, j’ai créé un second outil, le Journal d’intégration, grâce auquel le lecteur peut intégrer les notions apprises à sa propre histoire afin de découvrir d’où provient sa difficulté particulière à pardonner. Ensuite, un troisième outil, le Cahier d’imageries guidées avec CD, aidera l’offensé à dénouer son blocage à un niveau plus profond, au cœur de son inconscient», de compléter MmeDesmarais Letendre.

L’auteure de Val-Joli sera au Salon du livre, notamment le samedi 13 octobre, de 20h à 21h, pour la période des dédicaces.