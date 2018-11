La troupe d’la mine du 18 au 20 octobre à la salle Notre-Dame-de-Toute-Joies

Asbestos - La Cie de théâtre La troupe d’la mine présente la comédie J’y croiX pas ! du 18 au 20 octobre à la salle Notre-Dame-de-Toute-Joies

Autour de la Mère supérieure et de son évêque, le quotidien d’une poignée de religieuses se trouve soudainement bouleversé par l’arrivée d’un jeune évadé de prison et d’une prostituée de passage parmi elles…

« Quand Yanik Gendron m’a offert de faire la mise en scène, j’ai d’abord hésité. C’est le genre de projet dans lequel tu embarques jusqu’au cou ! » En effet, pour Denis Clément, ce n’était pas une mince affaire de remplacer celui qui a fondé et dirigé cette troupe de théâtre amateur depuis le début des années 2000. Mais aujourd’hui, il ne regrette pas d’avoir accepté. Après huit mois de rencontres hebdomadaires, les comédiens sont enfin prêts à vous recevoir. « On a même mis la main sur des costumes dont certains sont authentiques. Tout a été mis en œuvre afin de recréer l’intérieur d’un couvent, les décors de Gaëtan Macra sont magnifiques. » Enfin, Micheline Dallaire, la directrice de la troupe comédienne et bénévole à temps plein, se dépense sans compter afin de régler les mille et un détails qui permettront l’aboutissement du projet.

Il faut dire que rien de tout cela n’aurait été possible sans le concours de la ville d’Asbestos qui met au service des organismes communautaires la salle et ses équipements pour une fraction du coût réel.

Au final, on sait que l’expérience est réussie quand, après des mois de travail acharné, une des prérogatives de La troupe d’la mine demeure : le plaisir avant tout ! Il reste à peine deux semaines pour peaufiner le tout, les billets sont déjà en vente auprès des comédiens ou chez l’un de nos partenaires.

J’y croiX pas! Avec Nathalie Côté, Danielle Croteau, Émerik Dallaire, Micheline Dallaire, Isabelle Durocher, Sophie Lessard et Serge Roux. Mise en scène Denis Clément Décors et accessoires : Gaëtan Macra.