10e édition du Planificateur familial et jeunes artistes récompensés

Richmond (RC) – C’est au Centre d’Art de Richmond qu’avait lieu le lancement de la 10e édition du Planificateur familial réalisé par le Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture du Val-Saint-François, le 26 septembre. Dans une ambiance festive, les 14 artistes, jeunes gagnants du concours de dessins sur le thème de la lecture, ont eu le plaisir de recevoir un livre et d’assister à une belle histoire animée par Yves Lambert, lecteur-bénévole du projet Lire et faire lire.

C’est aussi lors de cette soirée qu’ils ont appris une grande nouvelle: leurs dessins seront exposés au Salon du livre de l’Estrie à Sherbrooke, du 11 au 14 octobre prochain.

Le planificateur familial en est à sa dixième édition. Cette année, Marylène Roy, artiste de Richmond, a créé une gamme d’autocollants pour les enfants. Inspirée des saisons, elle a peint à l’aquarelle des œuvres pour transmettre le goût des arts et de la beauté aux enfants.

2500 familles et plusieurs partenaires

«Ce projet de planificateur, grandement apprécié, vise principalement l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques quotidiennes des familles de la MRC ayant de jeunes enfants. Ce grand calendrier est distribué gratuitement aux familles du Val-Saint-François ayant des enfants de 12 ans et moins, soit tout près de 2500 familles. Sa distribution a débuté à la rentrée scolaire et se fait par le biais des écoles primaires, des CPE, des services de garde en milieu familial et de certains organismes dont le Modern Language Association (MLA), les centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des bibliothèques municipales.

Plusieurs organismes ont pris part à la réalisation de ce projet: la bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le Centre de la petite enfance Magimo, le CIUSSS de l’Estrie CHUS, les Cuisines collectives des Tabliers en folie, Écrimots, la Maison de la famille des Arbrisseaux et le Richmond and Region Community Learning Center (CLC).

Cette année, le Comité ÉLÉ est soutenu par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François. Ce projet spécifique a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires financiers. Le comité tient à souligner les précieux partenaires: le Fonds des initiatives culturelles de la MRC, Domtar, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, la Maison de la famille des Arbrisseaux, les Tabliers en folie, les députés Karine Vallières et Alain Rayes, Martineau Communication et Impression, les commissions scolaires des Sommets et la Eastern Townships, Biblairie GGC, le Salon du livre de l’Estrie, O’Volt, le Carrefour Jeunesse Emploi de Richmond-Drummond-Bois-Francs, Usinatech, Richmond et ses jeunes et la pharmacie Familiprix Nathalie Roy de Valcourt.