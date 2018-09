Journées de la culture et Fête des aînés cette fin de semaine à Windsor

Windsor –Grosse fin de semaine en perspective à Windsor alors que la ville emboite le pas des évènements nationaux. Le septembre, plusieurs activités auront lieu dans le cadre des Journées de la culture. Ce dimanche, une Fête des aînés sera organisée dans le cadre de la Journée nationale des aînés.

Les traditionnelles activités gratuites du samedi après-midi au Parc du centenaire (au centre communautaire en cas de pluie) seront de retour avec l’initiation au cirque, les kiosques et la remise des prix du concours de dessins et de photos. De plus, les amateurs de culture pourront profiter du thème national « Les mots sous toutes leurs formes » avec les activités suivantes :

• Musique avec l’artiste Jean-François Péloquin (Pélo);

• Initiation et parties de scrabble. Formule Duplicate : à chaque coup, tentez de faire le meilleur mot avec les mêmes lettres que les autres joueurs. En collaboration avec l’Association de scrabble de Sherbrooke;

• Bricolage avec des livres : Matériel fourni, création artistique avec de vieux livres; prestation et initiation au slam. Quatre poètes issus de la scène du Slam du Tremplin viendront clamer des textes variés.

À noter que la Ville s’est organisée pour que les slameurs soient de passage, en début d’après-midi, au Château du bel âge et aux Résidences St-Philippe afin d’offrir des prestations directement sur place.

Fête des aînés

Pour une deuxième année, le Comité de la famille et des aînés de Windsor et le comité organisateur de la fête des ainés soulignent la Fête nationale des aînés en créant un événement spécifiquement eux, ce dimanche 30 septembre de 11h30 à 16h au Centre régional du Bel âge.

Au programme, bien évidemment repas et animations, auxquels s’ajoutent une présentation de la Fondation MIRA, de la danse avec Marie-Claude Côté et de l’information sur l’ensemble des services offerts aux aînés à Windsor.

Ces activités sont issues du partenariat avec la Ville de Windsor, le Centre régional du Bel âge, le Centre d’action bénévole, les résidences pour aînés ainsi que plusieurs commerces de la ville. Contrairement aux Journées de la culture, des billets devaient être achetés à l’avance pour la Fête des aînés.

Bien qu’elle agisse comme pivot pour l’organisation de plusieurs activités, la Ville de Windsor est fière de voir les partenaires et les bénévoles embarqués dans des projets comme les Journées de la culture et la Fête des aînés. Les événements offerts durant la fin de semaine démontrent cette collaboration du milieu d’offrir une gamme d’activités diversifiées pour les citoyens et familles de tout âge.