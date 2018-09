Journées de la culture au Centre de l’ardoise : Marchesseault et La Révolte

Richmond (RC) – Hommage à Jovette Marchesseault: De terre et de plumes sera présenté au Centre d’interprétation de l’ardoise le samedi 29 septembre, à 19h30. Il s’agit du conte poétique de Claire Jean, inspiré de la vie et des œuvres visuelles de Jovette Marchessault (1937-2012). Bien qu’ils s’agissent des Journées de la culture, le coût à l’entrée est de 20$.

Cette création originale trace l’univers mythologique de Jovette Marchessault. Pour concevoir ce texte et l’interpréter, Claire Jean, comédienne et conteuse, s’est entourée d’œuvres choisies de l’artiste afin d’établir avec elle un dialogue intime, puisant à la source sacrée de sa création visuelle. Lui rendre hommage, garder sa mémoire vivante et partager avec tous l’univers de cette incontournable créatrice, telles sont les intentions de cette pièce poétique interprétée avec force par Claire Jean.

Dernière représentation : La Révolte

Cette pièce de théâtre sera la dernière représentation de la saison estivale du Centre d’interprétation de l’ardoise Elle sera présentée le vendredi 19 octobre, à 19h30. Le coût est de 20$.

La Révolte d’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam met en scène Élisabeth qui choisit de tourner le dos à son foyer pour se libérer d’une société qui l’étouffe. Les comédiens Ariel Charest et Jack Robitaille se livreront un combat sans merci sous la direction du metteur en lecture, Matieu Gaumond.