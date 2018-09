Des rencontres magiques entre artistes et spectateurs

Valcourt – Les Rencontres Artistiques de Valcourt, qui se sont déroulées à Valcourt, les 21 et 22 septembre derniers, ont été un succès selon l’organisme Le Vent dans les Arts, responsable de l’événement. En effet, l’événement a permis de rejoindre plus de 250 personnes au cours de la fin de semaine et d’offrir des performances exclusives aux spectateurs. L’événement proposait des spectacles multidisciplinaires, des prestations et des discussions entre le public et les artistes dans différents lieux publics de la Ville de Valcourt.

Le vendredi, les artistes Amélie Pomerleau (sculpture) et Amé (chanson techno-pop) ont rencontré les élèves des écoles primaire et secondaire de Valcourt, qui se sont montrés très intéressés à en savoir plus sur leurs métiers et leur créativité. De son côté, la harpiste Isabeau Corriveau a charmé les aînés du CHSLD de Valcourt lors d’un concert intime à la résidence. Ian Fournier (chanson) et Sandra Tremblay (scénographie et théâtre d’ombres) ont présenté la première de leur spectacle Animaux Nocturnes au Studio B-12 en soirée. Le duo de musiciens Bernard Riche (batteur) et Benoit Converset (contrebasse) ont par la suite offert une prestation endiablée au restaurant Brandy Creek. Le samedi après-midi, une discussion publique sur la démarche artistique a donné lieu à des échanges forts inspirants en compagnie du poète Jean-Paul Daoust et des artistes participants.

Réunissant à tour de rôle sur scène une dizaine d’artistes de disciplines variées, le Cabaret Cooptel du samedi soir concluait la fin de semaine. L’assistance a offert une écoute très fine lors des prestations des artistes et la prestation du poète Jean-Paul Daoust a littéralement galvanisé le public. La soirée s’est terminée au son de l’électro-pop de l’artiste Amé, qui a fait danser les spectateurs dans une euphorie généralisée. Selon Ian Fournier, directeur général de l’organisme Le Vent dans les Arts : « Nous avions la chance d’avoir monsieur Jean-Paul Daoust comme poète invité lors de la soirée. Il a été très élogieux sur la qualité de l’événement et impressionné par la réponse du public. »