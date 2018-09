Club estival TD : remise des nombreux prix et de présence

Windsor (RC) – En lien avec l’article du 8 septembre concernant le Club de lecture estival TD, voici les prix de participation et de présence regroupant la liste des gagnants du club. Encore une fois, le club, les partenaires et l’équipe de la bibliothèque municipale ont permis d’offrir un bel été de lecture.

Prix de participation

• Grands prix offerts par la Ville de Windsor: catégorie3 à 6 ans; lots de 3 livres intitulés Animaux petits et gros, L’été de la petite baleine et La grenouille qui avait une grande bouche. Gagnant: Ugo Fredette. Catégorie7 à 14 ans; lot de 3 livres intitulés La couleur des émotions, Mon premier atlas à reconstituer et Écoute les arbres parler. Gagnante: Évangéline Lilianna Coulombe.

• Livres divers offerts par la Coop de l’Université de Sherbrooke (11) et par la Ville de Windsor: Alexy Watson, Émile Giroux, Livia Saint-Laurent, Henrik Pariseau, Karolane Bisson, Alexanne Pruneault, Rosalice Lépine, Mélody Sansoucy, William Hallée-Gauthier, Oscar Lucien-Massé et Charlotte Rhéaume.

• Cartes-cadeaux de 10$ chez Archambault (7) et Renaud-Bray offertes par Jeunesse Atout (17): Étienne, Charlie et Florence Poisson, Océanne et Loïc Jay, Justine Picard, Esteban Vaillancourt, Victor Lussier-Massé, Élina Brochu, Maélie Boisvert, James et Déborah Tessier; Médérick et Anaïs Martel, Laurence et Émrick Gendreau, Camille Frank, Mia Portfors, Camille Fontaine, Justin Marcotte, Léanne Larochelle, Étienne Drapeau, Anaïs Saint-Laurent et Anthony Provencher.

• Articles promotionnels offerts par la Ville de Windsor (sacs divers, lacets, écharpes et disques volants): Jade Bélanger, Ariane Bisson, Ludovick Gendreau, Loélie Bellerose, Zachary Bélanger, Émy Fredette, Evelin Lizée, Alexandre Marcotte, Zachary Perreault, Jacob Doré, Mathilde Lussier-Massé, Mégan et Floralie Gagné, Léoric Therrien, Rosemarie Burgï, Nathaël Vigneux, Pierre Olivier Martin, Jacob Boulanger-Deslile et Noah Lépine.

Prix de présence

• Livres divers offerts par la Coop de l’Université de Sherbrooke (6) et un donateur (1): Raphaël Coulombe, Jade Bélanger, Ludovick Gendreau, Médérick Martel, Charlie Saint-Laurent, Étienne Drapeau et Naëlic Bergeron.

• Cartes cadeau de 10$ chez Archambault (3) et Renaud-Bray, offertes par Jeunesse Atout: Mia Portfors, James Tessier, Émy Fredette, Zachy Saint-Pierre, Jacob Larochelle et Anaïs Saint-Laurent.

• Articles promotionnels offerts par le Ville de Windsor (sacs divers, lacets, écharpes et disques volants): Béatrice et Loélie Bellerose, Antony Provencher, Jasmine et Nathan Saint-Laurent, Laury-Anne Perreault, Rosalie Roy, Déborah Tessier, Laurent Giroux, Anna-Sarah Péloquin, Antoine Courtemanche et Zachary Bélanger.