Le Parc Marie-Victorin vous accueille gratuitement les 29 et 30 septembre!

Kingsey Falls - Les portes ouvertes sur un univers extraordinaire! Le Parc ouvre ses portes gratuitement les 29 et 30 septembre à l’occasion de sa première fin de semaine de participation aux Balades gourmandes. Tous sont donc invités à venir découvrir les jardins, les expositions et... les dégustations! Que ce soit en visite de jardin ou en pique-nique, en couple ou en famille, c’est un rendez-vous!

Écologique et éducatif!

Saviez-vous que le Parc Marie-Victorin est un jardin ornemental écologique? Et que l’achalandage du Parc connait cette année une hausse de 14% ? En effet, le temps dans ce plein air inspirant en nature favorise l’apprentissage et l’émerveillement des petits comme des grands!

Les nouveautés 2018 ont suscité l’intérêt grandissant de nos visiteurs

Depuis 33 ans, le Parc est en constante évolution et chaque année, on y présente des nouveautés. D’ailleurs, cette année, 12 zones nouvellement aménagées présentent des annuelles et des tropicales que vous verrez sur le marché horticole en 2019 et 2020; en partenariat avec des entreprises et hybrideurs canadiens et américains. Faites place à la découverte et venez vous inspirer!

Réservez vos dates pour les prochains événements!

Heureusement, même si la saison estivale tire à sa fin, l’aventure 2018 se poursuit. Venez festoyer avec nous an de clôturer la saison en grand lors du traditionnel Oktoberfest le 6 octobre... Repas bavarois, bières du terroir, catapulte de citrouilles et spectacle d’Alain-François assureront un événement convivial à ne pas manquer! Réservez vos billets au 819 363-2528. Saviez-vous que le Parc ouvre est ouvert jusqu’au 8 octobre? Tant de belles journées encore à venir!