Foisonnement d’artistes pour un week-end culturel à Valcourt

Valcourt – De nombreux artistes convergeront vers Valcourt les 21 et 22 septembre prochains pour prendre part à l’événement, Les Rencontres Artistiques de Valcourt, organisé par l’organisme culturel Le Vent dans les Arts. L’événement qui se déroule sur deux jours, proposera des spectacles multidisciplinaires, des prestations et des discussions entre le public et les artistes dans différents lieux publics de la Ville de Valcourt.

Poète, batteur jazz, harpiste, danseuse contemporaine, sculpteure, auteur-compositeur-interprète, chanteuse pop, contrebassiste et cinéaste viendront performer dans les écoles, centre d’hébergement, restaurant, salle communautaire et lieu culturel afin de livrer des performances exclusives. Parmi les artistes invités, mentionnons le poète vedette de l’émission Plus on est de fous, plus on lit de Radio-Canada, monsieur Jean-Paul Daoust, qui fera plusieurs lectures lors de son passage à Valcourt.

L’objectif des organisateurs est de rassembler une diversité d’artistes durant deux jours pour les mettre en contact entre eux et avec les citoyens par diverses activités. « Parmi les différentes façons de dynamiser un milieu, l’art est certainement celle qui offre le plus de magie au plus bas coût. Je suis extrêmement fier de recevoir ces artistes inspirants à Valcourt pour qu’ils viennent présenter leurs créations et échanger avec les jeunes, les aînés et l’ensemble des citoyens », souligne Ian Fournier, le directeur général de l’organisme Le Vent dans les Arts.

L’horaire complet de l’événement peut être consulté sur la page Facebook de l’événement. Les billets pour les spectacles du vendredi et samedi sont en vente dès maintenant via le site Eventbrite : https://rencontresvalcourt.eventbrite.ca. L’horaire complet est également disponible sur le site Eventbrite.

L’événement bénéficie de la contribution de nombreux partenaires dont Cooptel, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la MRC du Val-Saint-François, Studio B12, le ministère de la Culture et des Communications, le journal La Pensée, le restaurant Brandy Creek et Valcourt 2030.

Rappelons que Le Vent dans les Arts est un organisme à but non lucratif voué au développement culturel en Estrie, particulièrement dans la MRC du Val St-François.