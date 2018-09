Évènements et activités à la Maison de la culture à Racine

Racine (RC) –Les mois de septembre et octobre débuteront avec le vernissage de l’artiste Béatrice Multhaupt le dimanche 16 septembre, à 14 h. Suivra le samedi 29 septembre l’Atelier photo sur la technique du clair-obscur, de 14 h à 16 h. En octobre, l’Évènement Halloween sera soulignée en date du samedi 27 octobre.

Trois autres volets s’ajouteront avec le Petit Musée, le Clair-Obscure et les Légendes du Val.

Béatrice Multhaupt

L'exposition de Béatrice Multhaupt permettra de découvrir les nombreux talents de ce peintre hyperréaliste illustrant des personnages imaginaires puisés dans les thèmes de la sorcellerie, de l’Halloween ou encore de la spiritualité des sociétés autochtones. Pour réaliser ses tableaux, l’artiste a recours à de nombreuses techniques dont l’huile sur toile, le crayon Conté sur géofilm (Mylar) et le pochoir.

Pour la toute première fois, les six tableaux de la série des shamans seront présentés en public. En tout, une vingtaine d'oeuvres seront accrochées, dont les séries sur les grands-mères et la sorcellerie avec des références au cycle de Harry Potter.

Atelier photo sur le clair-obscur

L’atelier permettra de pratiquer la technique du clair-obscur sur des modèles vivants ou des natures mortes. Les participants peuvent apporter un Ipad, un Iphone, un téléphone intelligent ou une tablette. Vérifiez que le logiciel de photos permet des réglages manuels sur votre appareil. Sinon, téléchargez une application permettant de le faire.

L’activité aura lieu à la Maison de la culture. Lors de l'atelier, les participants choisiront de faire un portrait ou une nature morte. Les résultats seront montrés sur grand écran et les meilleures photos seront publiées.

Évènement Halloween

Le samedi 27 octobre, différentes activités seront offertes aux enfants du niveau primaire : atelier animé par Marie Courtemanche avec des saynètes jouées par les enfants déjà costumés pour l'Halloween; atelier de fabrication d'objets liés à l'Halloween, maquillage des enfants et lecture de contes pendant que l'artiste Béatrice Multhaupt fera un portrait de votre enfant. La technique du pochoir sera également montrée. En fin d'après-midi, un grand BBQ est prévu. Plus tard, des films d'épouvante seront projetés. Plus de détails seront à venir à la Maison de la culture.

Petit Musée et salle d'artéfacts

Des photos historiques de Racine, dont certaines antérieures à 1920. Exposition d’outils et d'objets ménagers utilisés dans le quotidien des Racinois à partir de 1930. Les arbres généalogiques avec commentaires historiques des familles fondatrices permettront de découvrir les premiers colonisateurs du village.

Claire-Obscure, exposition de photographies

Photographies de l’artiste Laurent Frey tirées de recherches sur l’esthétique du clair-obscur. Séries Racinoises avec la comédienne et conteuse Claire Jean. À compter du 16 septembre, une sélection de cette exposition sera déménagée au 2eétage.

Légendes du Val : arts visuels

Tableaux à partir de photographies surpeintes de sites historiques du Val-Saint-François. Ces tableaux de Laurent Frey illustrent le CD «Légendes du Val» réalisé avec Ian Fournier. À compter, du 16 septembre, cette exposition sera déménagée au 2eétage.

Pour information et réservation : 450 532-4934, ou maisoncultureracine@gmail.com.