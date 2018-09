Hommage aux jeunes danseurs du Studio K de Danville

Danville (GCA) – Lors de la dernière rencontre du conseil de Danville, le maire Michel Plourde en a profité au début des délibérations afin de remettre un certificat honorifique à une quinzaine de jeunes danseurs du Studio K de l’endroit, qui ont récemment remporté les grands honneurs au classement final, lors d’une compétition de danse au Mont-Tremblant.

Lors du World Cup 2018, cette école de danse urbaine et contemporaine située au centre-ville de Danville a remporté la première place, donc l’or dans la catégorie K-OS, et l’argent dans la catégorie Lil’K.

Le Studio K est une école composée de jeunes professeurs dynamiques, passionnés et stimulants. Les étudiants peuvent y développer leurs aptitudes dans un environnement sécuritaire et non compétitif.