Un autre succès pour les 5 à 7 de la Poudrière

Windsor (RC) – Jean-François Péloquin (Pélo) et son partenaire, Mario Blouin, ont bouclé la saison des 5 à 7 musicaux de la Poudrière jeudi dernier. Le duo était attendu de plusieurs convives qui étaient prêts pour un solide répertoire de chansons. Pélo et Mario étaient d’ailleurs à l’avance, tout comme ses fans, débutant dès 14 h 30 sur le belvédère du parc historique.

« En solo ou avec Mario, j’ai des engagements pour chaque année et ça continue depuis maintenant une vingtaine d’années, principalement en Estrie, ce qui ne m’empêche pas de poursuivre mon emploi au CIUSS de Sherbrooke. Durant l’été et l’automne, j’ai surtout des engagements dans les microbrasseries, quelques festivals et aussi des mariages. Ça continue durant l’hiver avec les partys de Noël et les brasseries. Je suis aussi content d’être ici avec plein de gens et d’amis », d’ajouter Pélo.

Au total de l’été, dix groupes, chanteurs et chanteuses se sont succédé sur une base hebdomadaire du 28 juin au 30 août, regroupant au total Dan Lapierre, Stéphane Longval, Dames et mes cieux, Frékence, Malappris & co, Boussacc, Véronique Pelletier et Pium Nadeau, les Cool Brother’s, Sylvio Lebrun et Jean-François Péloquin.