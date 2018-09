Saint-Denis : les quatre saisons en vitrail et un automne tout en culture

Saint-Denis (RC) – Quatre vitraux seront exposés en permanence dans la salle du conseil de Saint-Denis-de-Brompton. Ils seront créés par la vitrailliste Sylvie Marquis et réalisés conjointement avec des citoyens. Subventionné par la MRC du Val-St-François et la Municipalité, ce projet s’inscrit dans la volonté du Comité culturel de doter Saint-Denis d’une signature particulière.

«Le projet démarrera en septembre et nous sommes à la recherche d’une dizaine de citoyens de Saint-Denis souhaitant apporter leur contribution à cette réalisation, indique l’agente culturelle Liliane St-Arnaud. Pour celles et ceux qui n’ont pas de connaissances dans ce domaine, Sylvie Marquis donnera des ateliers à coûts minimes. Les rencontres, de jour et de soir, seront déterminées lors de la première réunion de tous les participants.»

Pour se joindre au projet ou pour toute information complémentaire, il suffit de contacter l’adresse courriel suivante à sylviemarquis23@gmail.com.

Chorale

Le Cœur de Saint-Denis reprendra ses répétitions en septembre. Les chanteurs et chanteuses, sous la direction d’Isabelle L’Heureux, préparent un spectacle qui sera présenté au cours de l’année2018-2019. D’ici là, les participants seront au rendez-vous lors du lancement des Journées de la culture le 28 septembre prochain, à 17h30.

Atelier de théâtre

Animés par Patrick Quintal, des ateliers de théâtre seront offerts à partir du mois d’octobre. Tous auront l’opportunité de s’initier au jeu théâtral à travers des activités de création, des exercices pour la voix, l’interprétation et autre aspect. Cette démarche conduira à la présentation d’une nouvelle pièce au printemps prochain.

Profitez de l’expérience d’un metteur et comédien professionnel d’ici. Pour en savoir davantage, communiquez avec Nicole L’Heureux à nico234@hotmail.com.

Contes et lectures

Les enfants de 3 à 7 ans sont à nouveau invités à assister à l’Heure du conte tous les derniers samedis du mois, de 10h à 11h. Ils pourront entendre des histoires drôles, fantastiques et abracadabrantes choisies et racontées spécialement pour eux par Marc Brazeau et son équipe. Les prochains rendez-vous débuteront le 29 septembre au centre communautaire de Saint-Denis.

À ce volet s’ajoute le club de lecture qui débutera ses activités le mercredi 5 septembre, de 13h30 à 16h. Le lieu est à confirmer. Pour celles et ceux intéressés à se joindre au groupe et pour connaître le lieu, communiquez par courriel avec Marie-France Beaudoin à mfbeaudoin@videotron.ca. Les deux premières lectures seront les suivantes: Harry Potter à l’école des sorciers de J.K. Rowling (septembre) et Rien ne vaut la douceur du foyer de Mary Higgins Clark (octobre).