Portrait de Marie-Anne Catry : une belle place dans le paysage estrien

Stoke (RC) – La Fabrique Culturelle de Télé-Québec vient de sortir le portrait de Marie-Anne Catry, une artiste de chez nous. Ce reportage fait référence au prix Excellence Culture-Estrie qu’elle a reçu en novembre dernier et qui récompensait, entre autres, son implication au sein de Stoke, sa communauté d’adoption.

Auteure-compositrice-interprète multi-instrumentiste d’origine belge, Marie-Anne Catry se sert du métissage dont elle est issue pour créer des ponts entre la communauté et ses projets musicaux en proposant des concepts à la fois introspectifs et rassembleurs.

Depuis quelques années, elle fait également partie du bottin Culture-Éducation en proposant aux écoles son atelier La Magie des chansons au cours duquel, en collaboration avec les enfants, une chanson est composée, enregistrée et mise sur CD en l’espace d’une heure.

Des projets et des réalisations

Elle offre également du mentorat individualisé à travers des projets clé en main auprès de personnes de tous âges qui aspirent à réaliser leur rêve. Ainsi, ils voudraient être accompagnés dans toutes les phases de la réalisation d’un album ou d’une maquette audio souvenir (coaching d’écriture et de composition, arrangements musicaux, photos et infographie de la pochette d’un CD, mixage et vidéo, etc.).

La capsule vidéo est disponible sur le site de la fabrique culturelle. Pour celles et ceux désirant mieux connaitre Marie-Anne Catry qui s’est tissé une belle place dans le paysage artistique estrien, consultez la capsule à l’adresse suivante: www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11192/embellir-son-village-les-gens-de-chez-nous-par-marie-anne-catry.