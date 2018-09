La mobilisation pour le Couvent Mont Saint-Patrice porte fruits et sollicite la collectivité

Richmond – C’est devant une salle bondée d’élus, de représentants d’organismes et d’entreprises que Benoît Saint-Pierre, président du Couvent Mont Saint-Patrice a présenté les travaux réalisés à ce jour pour remettre le bâtiment en état. Il y a deux ans, M.Saint-Pierre et plusieurs acteurs socioéconomiques de la région ont pris les rênes de l’édifice patrimonial situé à Richmond. «À l’époque, la toiture s’avérait désuète et il était impératif de mettre le bâtiment aux normes actuelles en matière de sécurité incendie», rappelle le président.

Depuis, le conseil d’administration n’a pas chômé. Fort de l’appui du milieu, du Conseil du Patrimoine religieux et Patrimoine Canada notamment, plusieurs améliorations à la structure ont été apportées. Actuellement, la phase1 des travaux les plus urgents a été réalisée. Cette première étape consistait à remplacer la chaudière électrique, à changer la toiture, à installer un système de gicleur à tous les étages et un système d’alarme-incendie approprié. Au total, la phase a nécessité des investissements de 750000$. Les prochaines étapes vont permettre d’installer un ascenseur, de rendre les étages plus accessibles, d’améliorer les fenêtres et le système de chauffage.

Deux fondateurs

Pour la suite des rénovations, le CA a lancé officiellement, en date du 30 août, une vaste campagne de financement de 1,5 million de dollars auprès de la collectivité et des grandes fondations. Cette campagne comprendra différentes actions ciblées au courant de la prochaine année. Elle sera présidée par Louis Cloutier, fondateur de l’entreprise Thermo 2000, et par Rudy Pelletier, fondateur de l’entreprise Usinatech de Richmond.

Au total, les travaux au Couvent Mont Saint-Patrice sont évalués à près de 3M$. Actuellement, près de 40% de cette somme a été engagée par des donateurs privés, les municipalités et des programmes de subventions gouvernementales.

La mission du Couvent est d’assurer la pérennité de l’édifice patrimonial afin de permettre la présence d’organismes culturels et communautaires. Par son action, l’édifice permet à tous les organismes de poursuivre leurs missions, essentielles au bien-être de la population de la région de Richmond et de la MRC du Val-Saint-François.

L’équipe

Présidée par Benoît Saint-Pierre (ingénieur retraité, Alcan), le Couvent Mont Saint-Patrice est composé d’Herman Herbers, trésorier (planificateur financier retraité, Desjardins et maire du Canton de Cleveland), Diego Scalzo, secrétaire (directeur CDC du Val-Saint-François), Denis Beaudoin (avocat), Jacques Dion (vice-président, Sanexen Services environnementaux), Emmanuel Duchesne (PDG, Exo-s), Shawn Frost (CPA, CA Associé, Raymond Chabot Grant Thornton), Daniel Harvey (fondateur et ex-secrétaire-trésorier du FIJM, président de Im.media marketing); Alain Lemaire (PDG et fondateur de Cascades), Normand Pelletier (directeur, développement des affaires, Usinatech) et Cathy Varnier (conseillère municipale de la Ville de Richmond).