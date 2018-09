La programmation du Symposium des Arts de Danville

Danville (RL)- Le 20e symposium des arts de Danville propose une programmation riche et diversifiée à ses visiteurs, tant au niveau des exposants sur places que des spectacles qui seront offerts.

Les 46 artistes peintres et sculpteurs professionnels présents, accueilleront les visiteurs au sein de quatre salles d’expositions soient; le centre Mgr. Thibault, l’église Sainte-Anne, la chapelle anglicane St-Augustine ainsi que l’espace Carmel. Douze artisans locaux, installés du côté de la Trinity United Church, se grefferont à eux afin de faire découvrir leurs talents à la population.

Un spectacle théâtral intitulée Mack Sennet, de Danville à Hollywood relatant l’histoire de l’acteur, metteur en scène et cinéaste de la fin du 18esiècle qui était originaire de la région, comptera deux représentations. Ainsi les comédiens fouleront les planches de la scène de l’école ADS une première fois le samedi 1erseptembre à 18h30 alors que le lendemain, l’horaire est prévu pour 14h. Bien que l’entrée soit gratuite il est obligatoire de réserver ses sièges en communiquant au 819-839-1210. Les spectateurs désireux de s’imprégner de cette époque, sont invités à se costumer pour l’évènement.

Des spectacles d’envergures, présentés à 20h30

Ayant à cœur de promouvoir les talents d’ici, le symposium des arts a confié à l’auteur-compositeur et interprète Peter Henry Phillips, le mandat de faire vibrer le chapiteau vendredi soir. Pour ce qui est de la soirée du samedi, la scène reviendra au percussionniste québécois, d’origine Sénégalaise, Élage Diouf. Ce musicien et chanteur de renommée internationale, viendra offrir au public danvillois quelques-uns de ses plus grands succès. Le groupe de Victoriaville, Brothers and Sun, sera présent quant à lui dimanche sur cette même scène.

À noter également la prestation du chansonnier Éric Noël sur le coup de midi lundi le 3 septembre.

Il sera également possible de voir des artistes à l’œuvrent à compter du samedi matin, alors que six ateliers de démonstrations de sculptures et de peintures alliant mouvements et styles différents seront offerts au cours de la fin de semaine. Le volet jeunesse occupera une place de choix au sein de la programmation 2018 avec de multiples ateliers de découvertes. Des créations d’élèves des écoles primaires ADS et Masson tels que lanterne, mandalas et de fresques peintes sur les trottoirs de la municipalité, seront également en démonstrations.

En terminant une exposition de photos anciennes et une visite guidée de la maison Mc Craken, sont d’autres incontournables qu’offre le 20esymposium des arts de Danville dont les sites ouvriront dès 14h le vendredi 31 août et à compter de 10h pour les trois jours suivants.